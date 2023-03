Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit seinem Kurzfilm „Saving Isegrim – A voice for the voiceless“ hat der in Neustadt aufgewachsene Philipp Czaya 2016 einen Publikumspreis für den besten Kurzfilm erhalten. Das Thema Wölfe hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Am 11. Juni hat er sein erstes Buch veröffentlicht und sich „damit einen Traum erfüllt“: „Isegrim. Eine verdammt andere Geschichte.“

Das Buch, beteuert der 30-Jährige, habe mit dem Film allerdings nichts zu tun. „Isegrim“, die Eisenmaske oder der grimmige Eiserne, wie der Wolf in der