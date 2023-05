Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen Transporter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Kokain hinterm Steuer saß. Der 26-Jährige wurde um 3.30 Uhr in der Spitalbachstraße kontrolliert. Laut Polizeibericht war der Neustadter auf dem Weg zur Arbeit. Bei der Kontrolle des Transporters wurde auch die Fahrtüchtigkeit des 26-Jährigen überprüft. Er zeigte Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hinwiesen, so die Polizei. Ein Test bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf Kokain. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Neustadter erwartet nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.