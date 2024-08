Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zu Freitag um 0.45 Uhr einen 50-jährigen Sprinter-Fahrer in der Branchweilerstraße in Neustadt einer Kontrolle unterzogen. Dabei seien bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden, berichten die Beamten. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und er musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Auf ihn kommt den Angaben zufolge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.