Zweimal hat die Polizei am Wochenende nach eigenen Angaben in Neustadt Menschen erwischt, die wahrscheinlich unter dem Einfluss von Substanzen am Straßenverkehr teilnahmen. Der erste war ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer, der den Beamten zufolge am Samstagmorgen um 2 Uhr in der Dochnahlstraße kontrolliert wurde. Bei ihm rochen die Beamten Alkhol, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Einen Schnelltest habe er verweigert, weshalb eine Blutprobe angeordnet worden sei; diese werde zeigen, ob ein Verfahren gegen ihn eingeleitget wird, so die Polizei. Im zweiten Fall sei gegen 10.20 Uhr in der Landauer Straße ein 61-Jähriger kontrolliert worden, bei dem ein Schnelltest auf den Cannabiswirkstoff THC anschlug. Der Mann habe eingeräumt, am Vorabend gekifft zu haben, schreibt die Polizei. Er musste seinen Autoschlüssel einem Bekannten und der Polizei eine Blutprobe geben. Nach deren Resultat richtet sich der Ausgang des Ordnungswidrigkeitsverfahrens für ihn.