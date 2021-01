Zum wiederholten Mal ist ein 18-Jähriger erwischt worden, der unter Drogeneinfluss mit dem Mofa unterwegs war. Die Polizei kontrollierte ihn am Donnerstag gegen 18.20 Uhr in der Hauptstraße. Der junge Mann habe aus den vergangenen Verfahren offenbar nichts gelernt, schreibt die Polizei. Der Mofa-Roller wurde an der Kontrollstelle abgestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.