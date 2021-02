Ein 21-Jähriger hat eine Strafanzeige am Hals, nachdem er in der Nacht auf Dienstag in der Maximilianstraße in Neustadt mit dem E-Scooter unterwegs gewesen ist. Wie die Polizei berichtet, besaß der junge Mann aber kein Versicherungskennzeichen für den Tretroller. Darüber hinaus stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Sie stellten den E-Scooter sicher und nahmen den Mann zwecks einer Blutprobe mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, zudem erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.