Bei einer Verkehrskontrolle ist in Lambrecht am Montagabend ein 21-Jähriger unter Drogenfluss am Steuer erwischt worden. Der Mann sei nach Polizeiangaben auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen, als die Beamten ihn anhielten. Ein Test Vorort schlug positiv auf THC an, weshalb der junge Mann sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde seinem Vater übergeben. Nun muss sich der 21-Jährige in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.