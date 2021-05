Weil er unter Drogeneinfluss am Lenker saß, ist ein 27 Jahre alter Mopedfahrer am Samstagmorgen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Nach ihren Angaben wurde der junge Mann in der Landauer Straße kontrolliert, weil er durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Eine Blutprobe wurde entnommen, zudem wurden die Bußgeld- und die Führerscheinstelle informiert.