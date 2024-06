Die Polizei hat am Freitag einen 46-Jährigen kontrolliert, der mit seinem Wagen auf der A65 unterwegs war. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, zeigte der Fahrer deutliche Auffälligkeiten, welche darauf hindeuteten, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Bei der Kontrolle um 10.30 Uhr lehnte der 46-Jährige es den Angaben zufolge aber ab, einen freiwilligen Drogenschnelltest durchzuführen. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die dann auch entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.