Für einen 40-jährigen Neustadter hat die neue Woche denkbar ungünstig begonnen. Die Polizei bat den Seat-Fahrer am Montag um 8 Uhr in der Quellenstraße zu einer Verkehrskontrolle. Der 40-Jährige sagte den Polizisten, dass er auf dem Weg zur Arbeit sei. Doch im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Der Mann musste die Fahrzeugschlüssel an eine Angehörige übergeben. Auf ihn kommen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.