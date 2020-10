Bei der Kontrolle des 25-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen auf dem Moped nicht zu diesem gehörte und er selbst nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Da das Lenkradschloss aufgebrochen war, stellten die Beamten das Kleinkraftrad sicher. Ob es gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 25-Jährige bereits in der Nacht zuvor von der Polizei in Edenkoben kontrolliert worden war und wegen Drogenkonsums eine Blutprobe abgeben musste. Auch die Neustadter Beamten ordneten am Dienstag eine Blutprobe an.