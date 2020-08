Die Polizei hat am Donnerstag gegen 7.30 Uhr einen 20-jährigen Neustadter kontrolliert, der in der Spitalbachstraße mehrfach den Motor seines Autos aufheulen ließ. Die Polizisten stellten drogentypisches Verhalten fest. Nach einem positiven Urintest wurde der Mann zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Er gab, an am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.