„In Schlangenlinien“ unterwegs war laut Polizeibericht ein Fahrzeug am Donnerstag gegen 13.15 Uhr zwischen Geinsheim und Haßloch. In Höhe der Fronmühle hielt deshalb eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch den Fahrer mit seinem Wagen an. Der 45-jährige georgische Staatsbürger zeigte laut den Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Sie nahmen den Mann zu einer Blutprobe mit. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung festgelegt.