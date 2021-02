Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 23-Jährigen, der unter Drogen stand, am Steuer eines Mercedes erwischt. Die Polizisten kontrollierten den Neustadter gegen 1 Uhr in der Landauer Straße. Weil er sich auffällig verhielt, sollte der Mann vor Ort einen Urintest abgeben. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Kokain. Der Mann wurde für eine Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Er räumte den Konsum von Amphetamin am Vortag ein. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.