Die Polizei hat am Dienstag gegen 15 Uhr einen 20-Jährigen dabei erwischt, wie er unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Polizisten den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt. Er zeigte Anzeichen dafür, Drogen genommen zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.