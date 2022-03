„Aus Fehlern nichts gelernt“, hat laut Polizeibericht ein 43-Jähriger aus Neustadt, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Am Mittwoch um 19.45 Uhr kontrollierte ihn eine Streife der Polizei Neustadt in der Lambrechter Hauptstraße. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Der Mann räumte ein, dass er deswegen bereits vor einigen Jahren seinen Führerschein habe abgeben müssen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Der 43-Jährige musste die Beamten in die Dienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Den Heimweg trat der Neustadter anschließend zu Fuß an, da die Beamten den E-Scooter sicherstellten. Auf den Mann kommen demnächst mehrere Verfahren zu.