Die Polizei hat am Freitag gegen 12.50 Uhr einen 18-jährigen Mofafahrer in der Breslauer Straße in Neustadt kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten nach eigenen Angaben drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann wahr. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Das Mofa musste der Mann stehen lassen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.