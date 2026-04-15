Am Mittwochmittag um 12.05 Uhr wurde ein 30-jähriger Neustadter mit einem VW direkt vor der Polizeidienststelle in der Exterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte laut Polizei positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer gab daraufhin an, vor wenigen Wochen im Urlaub Cannabis konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Den 30-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weil er sich noch in der Probezeit befindet, drohen ihm weitere mögliche Konsequenzen, die durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde veranlasst werden.