Die Neustadter Polizei hat am Donnerstag um 10.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße einen 24 Jahre alten Mann kontrolliert, der mit einem gemieteten E-Scooter unterwegs war. Bei der Aufnahme der Daten ergaben sich Hinweise, dass die Verkehrstüchtigkeit des 24-Jährigen eingeschränkt ist. Seinen Angaben zufolge befand er sich gerade auf dem Weg zum Arzt. Da die Polizisten Auffälligkeiten bemerkten, die auf Drogeneinfluss hinweisen, wurde ein entsprechender Test gemacht. Dieser reagierte laut Polizei positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Als dieses Ergebnis vorlag, räumte der 24-Jährige ein, dass er am vergangenen Wochenende mehrere Joints konsumiert hat. Auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.