Gleich zwei Fahrzeugführer hat die Neustadter Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen, weil sie unter dem Einfluss von Cannabis standen. Zunächst fiel den Beamten ein 36-Jähriger auf, der mit einem E-Scooter um 16.30 Uhr in der Moltkestraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie demnach Auffälligkeiten fest, die darauf schließen ließen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie die Polizei berichtet, habe der Fahrer angegeben, nichts konsumiert zu haben. Er habe sich aber am Wochenende bei Bekannten aufgehalten, die mehrere Joints geraucht hätten. Ein Vortest reagierte bei dem 36-Jährigen laut Polizei letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben und seinen E-Scooter einem fahrtüchtigen Bekannten übergeben musste. Nun kommt auf den 36-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Dies erwartet auch einen weiteren 36-Jährigen, der um 18.38 Uhr in der Landauer Straße mit seinem Peugeot unterwegs war und einer Kontrolle unterzogen wurde. Auch bei ihm bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Auch hier reagierte ein Vortest positiv auf die Stoffgruppe THC. Daraufhin habe der Fahrer den Konsum von Cannabis am Vorabend eingeräumt, heißt es im Polizeibericht. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, den Schlüssel zum Peugeot übernahm ein Bekannter.