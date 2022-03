Auf dem Weg zum Supermarkt befand sich laut Polizeibericht ein 32-Jähriger aus Neustadt in seinem Auto in der Schlachthofstraße, als ihn eine Streife um 6.55 Uhr kontrollierte. Als die Beamten seine Verkehrstüchtigkeit überprüften, stellte sie Auffälligkeiten fest, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein Vortest vor Ort reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb der Neustadter seinen geplanten Einkauf verschieben und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten präventiv sicher. Der 32-Jährige muss sich laut Polizei demnächst in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.