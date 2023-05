Alkohol spielte bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr in der Heerstraße in Meckenheim eine Rolle. Laut Polizeibericht war eine 51-jährige Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Dieses schob sie dann auf einen weiteren geparkten Wagen. Hierbei wurden alle drei Autos erheblich beschädigt und waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 51-Jährige unter Einfluss von Alkohol stand. Sie musste daraufhin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 15.000 Euro.