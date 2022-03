Mit 3,13 Promille war ein 53-Jähriger aus Neustadt am Samstag gegen 1 Uhr in Ruppertsberg mit dem Auto unterwegs. Gegenüber der Polizei gab er an, „nur zwei Bier“ getrunken zu haben. Seine unsichere Fahrweise und seine verwaschene Aussprache hätten allerdings auf mehr hingewiesen, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.