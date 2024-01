Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut hören kann ich schlecht. Aber schlecht sehen kann ich gut. Eine beim Martinsumzug auf dem Bürgersteig liegende Laterne entpuppte sich beim Versuch sie aufzuheben als Hund mit blinkendem Halsband. Ich ging zum Augenarzt. Der meinte auch prompt: „Ihre Testergebnisse sind leider nicht so gut.“ Ich fragte: „Kann ich sie sehen?“ Er antwortete: „Vermutlich nicht.“ Verdammt, ich brauche eine Brille ... der Anfang vom Ende ... „Nein, ich will keine, weil ich damit sofort zehn Jahre älter aussehe“, nölte ich. „Das spielt in deinem Alter doch keine Rolle mehr“, beruhigte mich mein Mann.

Wobei: Ein Kollege von mir trug mit Mitte 20 auch schon eine. Aber: Während ich meine Brille nicht suchen kann, bis ich sie gefunden habe, trug er sie