Mehr trinken und viel Sport, diesen Rat befolgt ab Freitag wieder ganz Deutschland. Denn dann rollt der Ball wieder. 67.000 Zuschauer werden zum Eröffnungsspiel der Heim-EM an diesem Tag in München erwartet. Viele davon in „Tracht“. Pinker Tracht. Mein Nachbar trug neulich auch schon eins dieser neuen Trikots, meinte aber völlig irritiert, er fühle sich immer noch als Mann… Irgendwas könne mit dem Trikot nicht stimmen …

Die Vorfreude ist groß. Wir sind dieses Jahr so nah am Pokal dran, wie lange nicht mehr, denn Berlin, wo das Finale gespielt wird, ist bekanntlich näher als London,