Die Umweltgruppe UNKE startet mit einer Aktion am Deidesheimer Sonnenweg ins neue Jahr. Am Samstag, 20. Januar, soll hier ein Teil der großen Weinbergmauer vom Efeu befreit werden, damit wärmeliebende Kleintiere geeigneten Unterschlupf und Höhlenbrüter Nistmöglichkeiten finden können. Außerdem wird ein Lesesteinhaufen, der zurzeit im Schatten einer Hecke liegt, an einen sonnigeren Platz vor die Trockenmauer des Panoramawegs versetzt. Dazu stellt die Stadt eine Gabione zur Verfügung. Bereits im November wurde das Vorhaben während einer Begehung mit dem Deidesheimer Winzerverein in die Aufgabenliste der Umweltgruppe aufgenommen. Die Aktion wurde vorab mit der Stadt abgestimmt. Für den Arbeitseinsatz sucht die UNKE engagierte Helfer. Diese sollen an geeignete Kleidung, Arbeitshandschuhe und Werkzeug denken. Treffpunkt: 9 Uhr, Bildstock Am Grain, Nähe Kaisergarten.