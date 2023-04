Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während Schulen schrittweise wieder geöffnet werden, bleiben Kitas noch bis auf Weiteres geschlossen. Vielleicht sogar bis Herbst. Viele Eltern klagen über einen fehlenden Zeitplan für die Wiedereröffnung. Wie zwei Neustadter Familien derzeit den Spagat von Kinderbetreuung und Arbeit meistern.

Abgesehen von den Kontaktbeschränkungen hat die Corona-Krise den Alltag von Cornelia Lippmann nicht so stark durcheinandergewirbelt. Die 34-Jährige befindet sich in Elternzeit, ist also