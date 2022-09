Vorsicht, freilaufender Mensch! Diesen Warnhinweis hat ein Grundstücksbesitzer an sein Hoftor in der Hainstraße in Gimmeldingen angebracht. Man könnte diese Warnung häufiger verwenden, eigentlich flächendeckend – aus Sicht der Natur ohnehin. Nicht nur in Gimmeldingen gibt es Menschen, vor denen gewarnt werden sollte. Sofort kommen ganze Regionen in den Sinn, bei denen eine Warnung auf dem Ortseingangsschild nicht verkehrt wäre.

Aber zurück nach Gimmeldingen: Unter dem Warnhinweis, den freilaufenden Menschen betreffend, steht ein Schild mit der Bitte – eigentlich eher mit der Aufforderung – die Einfahrt frei zu lassen. Will nun der freilaufende Mensch ungehindert sein Grundstück verlassen können, womöglich sogar zu Fuß, oder ist es für Menschen, die ihren Wagen parken möchten, in unmittelbarer Nähe des Grundstücks etwa zu gefährlich, falls der Mensch außerhalb seines Grundstücks frei herumläuft? Oder sollen Besucher, Postboten, Einbrecher oder Nachbarn am Eindringen in die Privatsphäre des freilaufenden Menschen gehindert werden? Indem man ihnen Angst macht?

Keine Gefahr

Im Falle der Einbrecher wäre ein Wort der Warnung zwar – je nach Konstitution des Freilaufenden – verständlich und angebracht, zeigt wahrscheinlich dennoch kaum Wirkung. Alle anderen werden gerade in Gimmeldingen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn nicht, spricht es sich auch ohne Warnschild schnell herum.

Anzunehmen ist viel eher, dass der Anbringer dieses Schildes eher ab und an von unbändigem Humor heimgesucht wird, was zwar durchaus auch seine kauzigen Seiten haben kann, aber in der Regel keine Gefahr für die Menschheit darstellt. Wir dürfen an dieser Stelle also entwarnen.