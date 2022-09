Einen Teil seiner Ladung in Form von Weintrauben hat laut Polizeibericht ein unbekannter Winzer am Dienstag gegen 11 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr der L 516 am Ortseingang von Maikammer verloren. Die Fahrbahn war in der Folge verschmutzt, die Polizei verständigte die Straßenmeisterei, damit diese die „größere Verunreinigung“ beseitigt. Von dem Verursacher fehlt laut der Beamten jede Spur. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen. Die Beamten appellieren: Verlorene Fruchtladung berge eine große Gefahr für Verkehrsteilnehmer, dabei steige die Rutschgefahr – zweirädrige Fahrzeuge „fahren wie auf Glatteis“. Fahrzeugführer müssten ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen.