Ein Schaden in Höhe von 2500 Euro ist entstanden, als ein Fahrer am Freitag gegen 23.20 in der Langecker Straße in Weidenthal auf einen geparkten Audi mit DÜW-Kennzeichen auffuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt laut Polizei fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.