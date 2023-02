Am Dienstag um 7.10 Uhr war laut gestriger Polizeimeldung eine 16-Jährige aus Neustadt zu Fuß auf dem Gehweg in der Karolinenstraße unterwegs, als sie von einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin überholt wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Frauen stürzten zu Boden. Die Radfahrerin stieg daraufhin wieder auf ihr Rad und setzte die Fahrt ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen fort. Die Fußgängerin erlitt Vorfall Schmerzen und eine Prellung der linken Schulter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.