Die Polizei Neustadt hofft auf die Hilfe von Zeugen, um zwei Unfallfluchten aufklären zu können. Zum einen wurde am Freitag zwischen 13.30 und 17 Uhr in der Robert-Stolz-Straße ein geparkter weißer Mazda von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Schaden: 1000 Euro. Der zweite Fall passierte zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7 Uhr: Dabei entstand im Haltweg an einem geparkten schwarzen VW ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 06321 8540.