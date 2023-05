Zeugen eines Unfalls sucht die Polizei Haßloch. In der Prälat-Krämer-Straße in Niederkirchen hatte laut Polizeibericht am Sonntagmittag ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen grauen VW Golf gestreift und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, zu melden.