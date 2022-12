Bei der Neustadter Polizei laufen Ermittlungen wegen einer Unfallflucht am Samstagabend. Zu dem Unfall kam es gegen 20 Uhr an der Kreuzung Spitalbach-/Industriestraße. Laut Polizeibericht missachtete der noch unbekannte Fahrer eines roten Kleinbusses die Vorfahrt einer 62-jährigen Neustadterin, die mit ihrem Kleinwagen die Spitalbachstraße befuhr. Die Neustadterin wollte mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich noch vermeiden, doch dies misslang. Am Fahrzeug der Neustadterin entstand ein Schaden von 3000 Euro. Der Fahrer des roten Kleinbusses fuhr trotz des Unfalls einfach weiter. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.