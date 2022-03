Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Laut Bericht hatte am Montag um 13.15 Uhr ein Fahrzeug ein geparktes Kleinkraftrad in der Von-Hartmann-Straße in Höhe der dortigen Volkshochschule beschädigt. Der Unfallverursacher war dann mit seinem Wagen weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte anschließend das Kennzeichen des Unfallverursachers der Halterin des Kleinkraftrades mitgeteilt, sodass die Beamten diesen ermitteln konnten. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes haben, sowie insbesondere die Zeugin, welche den Verkehrsunfall beobachtet hat, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.