Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Geinsheim ist ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden. Da der Verursacher flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen. Zum Unfall kam es am Freitag gegen 8.25 Uhr in der Gommersheimer Straße. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Geinsheimer Ortsmitte unterwegs. Ihm kam ein Ford – vermutlich ein SUV in dunkler Farbe – entgegen, der laut dem 18-Jährigen und einem weiteren Zeugen aufgrund eines geparkten Autos viel zu weit links gefahren sei. Der 18-Jährige musste daher nach rechts ausweichen und stieß mit seinem Wagen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.