Zu einer Unfallflucht kam es laut Polizeibericht am Freitag zwischen 10 und 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Meckenheim. Dort wurde an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.