Ein Fahrradfahrer hat nach Angaben der Polizei ein Auto beschädigt und ist dann fortgefahren. Am Freitag war demnach ein Autofahrer gegen 9.30 Uhr auf der K20 von der B38 (Steinkreisel) kommend in Richtung Branchweilerhofstraße unterwegs. Ein Fahrradfahrer fuhr dann aus einem Feldweg auf die Kreisstraße auf und touchierte die Front des Autos. Es entstand Sachschaden an der Frontkamera sowie auf der Motorhaube. „Nach kurzer Entschuldigung und ohne seine Personalien zu hinterlassen setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Branchweilerhofstraße fort“, heißt es im Polizeibericht. Der Radfahrer wird als 40 bis 50-jähriger Mann mit auffällig schmalem Körperbau beschrieben. Er fuhr vermutlich ein graues Fahrrad. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.