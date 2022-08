Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18 Uhr ist in der Saarlandstraße ein Wagen mit BO-Kennzeichen von einem entgegenkommenden weißen Mercedes Coupé beschädigt worden. Der Mercedes-Fahrer fuhr laut Polizei einfach weiter. Zwischen 11 und 17.40 Uhr wurde ebenfalls am Freitag in der Amalienstraße ein geparkter Peugeot mit polnischen Kennzeichen durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.