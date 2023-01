Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Unfallflüchtigen ermitteln können. Der Mann war gegen 5 Uhr mit seinem Auto in der Neubergstraße gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen gefahren und dann geflüchtet. Der Zeuge hatte jedoch den Knall des Zusammenstoßes gehört und die Polizei informiert. Diese fand an der Unfallstelle das Kennzeichen des Flüchtigen und konnte wenig später den 23-jährigen Neustadter kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Außerdem räumte er den Konsum von Drogen ein. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den 23-Jährigen kommen mehrere Strafverfahren zu.