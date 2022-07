Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag gegen 20 Uhr in der Schwesternstraße in Neustadt an der Weinstraße ereignet haben soll, sucht die Polizei nach eigenen Angaben ein auffälliges Fahrzeuggespann. Der orangefarbene Kleinbus mit angehängtem Autoanhänger sei die Schwesternstraße entlanggefahren und dort mit einem geparkten Auto kollidiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Wer Hinweise auf den Unfallversucher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.