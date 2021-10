Eine leicht verletzte Frau und ein stark beschädigtes Auto hat ein Unfall an der Kreuzung Branchweilerhofstraße und Landwehrstraße am Freitag gegen 21 Uhr nach sich gezogen. Laut Polizeibericht war ein 20-Jähriger, begleitet von einer Beifahrerin, mit seinem Wagen in der Branchweilerhofstraße unterwegs, als ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen aus der Landwehrstraße links abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Die Pkw stießen zusammen, die Fahrt des 20-Jährigen endete an einer Hauswand. Der Unfallgegner flüchtete, konnte aber gestellt werden. Weil er drogentypische Ausfallerscheinungen hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem besaß er keinen deutschen Führerschein.