In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Hermann-Löns-Straße ein schwarzer Mercedes (C-Klasse) beschädigt worden. Laut Polizei parkte der Besitzer den Wagen gegen 23 Uhr. Als er am Montagmorgen zum Auto zurückkam, wies dieses einen Schaden am vorderen linken Kotflügel auf. Die Polizei geht davon, dass ein anderer Autofahrer gegen den Mercedes fuhr und dann flüchtete. Hinweise unter Telefon 06321/8540.