Am Mittwochmittag hat eine 22-Jährige einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Branchweilerhofstraße/Hagenstraße verursacht und ist einfach weggefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Fahrerin in einem VW Passat ungebremst in die Kreuzung ein und streifte dabei den Skoda Fabia eines 68-Jährigen. Die Frau flüchtete vom Unfallort in Richtung Richard-Wagner-Straße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei fand den Passat später in der Nähe. Im Zuge weiterer Ermittlungen kam heraus, dass die 22-Jährige keinen Führerschein besitzt und dies der Besitzerin des Wagen verschwiegen hatte. Wohl aus Panik hatte die Frau deshalb den Unfallort verlassen. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Schaden an den zwei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.