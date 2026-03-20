Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen in Lachen-Speyerdorf einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Laut Polizei streifte er gegen 6.30 Uhr in der Goethestraße einen am Straßenrand geparkten Opel und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ein Zeuge soll gehupt haben, dessen Identität ist jedoch unbekannt. Die Polizeiinspektion Neustadt bittet um Hinweise unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.