In der Festplatzstraße ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Mittwoch, 26. Februar, 16 Uhr, und Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr, ein ordnungsgemäß geparkter Opel mit Neustadter Kennzeichen (NW) beschädigt. Nach Angaben der Beamten touchierte ein bislang unbekannter Fahrer das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.