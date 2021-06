Weil er nach einem kleinen Unfall geflüchtet ist, muss sich nun ein Haßlocher Autofahrer verantworten. Laut Polizei ereignete sich das Geschehen am Freitag gegen 16.25 Uhr in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach. Dort war eine 51-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Deidesheim mit ihrem Wagen unterwegs. Wegen stockenden Verkehrs musste sie abbremsen. Der Wagen hinter ihr überholte sie daraufhin. Dabei stießen die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen. Da das Autokennzeichen des Haßlochers abgelesen werden konnte, konnte er später ermittelt werden.