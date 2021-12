Einen Schaden an Fassade und Regenrinne (Fallrohr) bemerkte laut Polizeibericht der Besitzer eines Hauses in der Hauptstraße in Meckenheim am Donnerstagmittag. Die Beamten fanden an der Unfallstelle ein Spiegelgehäuse, das zu einem Bus oder Linienbus gehören dürfte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rot-weißen Bus oder Linienbus, dessen Fahrer nach dem Unfall einfach weitergefahren ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.