Ein ungewöhnlicher Unfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr im Steinkreisel (B38/Mußbach). Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 56-jähriger Radfahrer von der Branchweilerhofstraße in den Kreisel. Zur selben Zeit fuhr ein 37 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der B38 aus Richtung Autobahn kommend in den Kreisel. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Fahrrad. Der 56-Jährige geriet ins Wanken, stürzte aber nicht. Obwohl der unverletzte Radfahrer laut Polizei „deutlich auf sich aufmerksam machte“, fuhr der Autofahrer weiter. Die Polizei machte den 37-Jährigen am Strohmarkt ausfindig und entdeckte an seinem Auto auch Unfallspuren. Obwohl weder Alkohol noch Drogen im Spiel waren, wurde der Führerschein vorerst einbehalten.