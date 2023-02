Am Mittwoch ereignete sich laut Polizei um 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt eine Unfallflucht. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des flüchtenden Autos und konnte eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Außerdem dokumentierte die Videoaufzeichnung des Baumarkts vom Parkplatz den Vorfall. So konnte eine 72-jährige Neustadterin als Täterin ermittelt werden. Sie stieß mit ihrem Mercedes beim Rangieren an einen ordnungsgemäß geparkten Wagen eines 40-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrerflucht verantworten.